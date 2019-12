Ascolti TV | Venerdì 13 dicembre 2019

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di sabato 14 dicembre 2019) Vanessa Incontrada - 20 Anni che Siamo Italiani Nella serata di ieri, su Rai1 l’ultima puntata di 20 Anni che Siamo Italiani ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il finale de Il Processo ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Petrolio ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 la replica di Pintus@ostia antica ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Nemiche per la pelle ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il %. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 MasterChef 8 segna .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da .000 spettatori con il %. Su RealTime Junior Bake Off 3 è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene .000 spettatori ...

pandators : puntata 1: bassi ascolti(contando che è stata trasmessa il VENERDÌ+solita ora di ritardo - la prima serata dovrebb… - 25e82c1a95c1496 : RT @dany78dvs: Comunque assurdo che questa serie non abbia avuto ascolti... Ma che monnezza si vedono gli italiani per snobbare uno dei poc… - Mantovana2 : RT @dany78dvs: Comunque assurdo che questa serie non abbia avuto ascolti... Ma che monnezza si vedono gli italiani per snobbare uno dei poc… -