Ascolti TV | Venerdì 13 dicembre 2019 Chiusura record per 20 Anni che Siamo Italiani

(Di sabato 14 dicembre 2019) Vanessa Incontrada - 20cheNella serata di ieri, su Rai1 l’ultima puntata di 20cheha conquistato 4.235.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale5 il finale de Il Processo ha raccolto davanti al video 1.510.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Rai2 Petrolio ha interessato 520.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 la replica di Pintus@ostia antica ha intrattenuto 1.418.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Nemiche per la pelle ha raccolto 1.057.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.458.000 spettatori con l’8.4%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 890.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 MasterChef 8 segna 497.000 spettatori (2.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 693.000 spettatori con il 3%. Su RealTime, K2 e Frisbee Junior Bake Off 3 è visto da 771.000 ...

