Ascolti tv 13 dicembre | chiudono in bellezza Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

Leggi la notizia su gossipetv

(Di sabato 14 dicembre 2019)tv venerdì 132019: tutti pazzi per lo show diD’Alessio Chiusura col botto per 20 anni che siamo italiani, lo spettacolo d’intrattenimento conD’Alessio. L’ultima puntata dello show di Rai Uno è stata seguita da 4.235.000 spettatori con il 21.19%. Un programma che in … L'articolotv 13inD’Alessio proviene da Gossip e Tv.

ZicaEliana : RT @Raiofficialnews: Le reti #Rai si aggiudicano prima serata e intera giornata. Bene l’informazione: sempre leader il @Tg1Raiofficial con… - RaiUno : RT @Raiofficialnews: Le reti #Rai si aggiudicano prima serata e intera giornata. Bene l’informazione: sempre leader il @Tg1Raiofficial con… - Raiofficialnews : Le reti #Rai si aggiudicano prima serata e intera giornata. Bene l’informazione: sempre leader il @Tg1Raiofficial c… -