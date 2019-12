Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) I dati Auditel deglitv relativi a venerdì 13evidenziano una chiusura record per 20che, in onda su Rai 1 con protagonisti Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio.tv 13La terza e ultima puntata dello show ha registrato il 21,2% di share tenendo davanti allo schermo gli occhi di 4,2 milioni di telespettatori. Gli ospiti che si sono susseguiti in serata sono stati diversi, tra cui Il Volo, Pippi Baudo, Nek, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Niccolò Agliardi, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo. Secondo posto per la finale de Il processo in onda su Canale 5, che ha totalizzato l’8,8% e raccogliendo davanti alla tv 1 milione e mezzo di persone. Segue di poco inferiore Quarto Grado, la trasmissione che si occupa dei casi di cronaca nera recenti e non, con l’8,4% di share e 1,4 ...

Raiofficialnews : Le reti #Rai si aggiudicano prima serata e intera giornata. Bene l’informazione: sempre leader il @Tg1Raiofficial c… - notizieit : Ascolti #tv 13 dicembre 2019: 20 anni che siamo italiani chiude a 21,2% - novasocialnews : Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio da record: ‘20 anni che siamo italiani’ chiude in bellezza #novasocialnews… -