Ascolti di venerdì 13 dicembre 2019 | Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio senza rivali

(Di sabato 14 dicembre 2019)D’Alessio-chiudono in bellezza: la coppia si è aggiudicata la prima serata di ieri, su Rai1, con l’ultimo appuntamento di 20 anni che siamo italiani, che ha registrato 4 milioni 235mila spettatori e il 21.2% di share. Su Canale 5 l’ultimo atto de Il Processo ha avuto 1 milione 510mila spettatori con uno share dell’8.8%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rete4 l’appuntamento con il programma di approfondimento Quarto Grado, scelto da 1 milione 458mila spettatori con l’8.36%, mentre su Italia1 lo spettacolo teatrale Pintus at Ostia Antica è stato visto da 1 milione 418mila spettatori pari al 6.83% di share. Su Rai3 la commedia Nemiche per la pelle, con Margherita Buy e Claudia Gerini, ha registrato 1 milione 57mila spettatori con il 4.58% di share. Su Rai2 Petrolio, condotto da Duilio Giammmaria, ha ...

