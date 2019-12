Arsenal Manchester City | le chiavi tattiche per Guardiola

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’è in grandissima difficoltà. Tuttavia, ildinon deve sottovalutare le insidie del match Ildiin questo periodo sta soffrendo gli avversari chiusi che ripartono velocemente. Le transizioni difensive sono più problematiche rispetto al passato (si è visto contro lo United), con parecchi affanni a palla persa. L’è una squadra estremamente fragile dietro, non è difficile da prevedere una mole di occasioni. Tuttavia, resta una squadra diretta che sa arrivare in porta velocemente. Ilnon dovrà quindi essere troppo poco reattivo nelle ripartenze avversarie. Leggi su Calcionews24.com

sowmyasofia : Pronostico Arsenal-Manchester City - passionepremier : Arsenal-Manchester City: la partita di Arteta tra presente e futuro - Calciodiretta24 : Arsenal – Manchester City in diretta: risultato e tabellino in tempo reale -