Arrestato l’uomo che ha palpeggiato la reporter durante la maratona di Savannah

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo essere stato radiato a vita come atleta, Thomas Callaway, l’uomo che hala giornalista etelevisiva statunitense di WSAV-TV, Alex Bozarjian,la diretta delladi, è statoe condotto in prigione. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri venerdì 13 dicembre, ma si è saputo solo oggi. Bozarjian, palesemente sconvolta dal gesto, aveva continuato il collegamento, ma su Twitter si era scagliata contro l’allora ignoto autore del gesto: «Mi hai violata, oggettificata e imbarazzata. Nessuna donna dovrebbe mai dover sopportare questo al lavoro o in qualunque altro luogo!». Check out this jerk smacking a @WSAV's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo— Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019 Le molestie ...

