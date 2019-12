Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiErano riusciti aquattro costosida una rivendita diIrpino ma, sfortunatamente per loro, non hanno potuto portare a termine l’azione criminale. È accaduto questa notte. Fondamentale l’immediata comunicazione pervenuta al “112” da alcuni cittadini che avevano notato quello strano movimento. Ricevuta la notizia, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, intervenuti con tre pattuglie, hanno dato attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo per intercettare i ladri che, vistisi braccati, sono stati costretti ad abbandonare i costosi mezzi agricoli, riuscendo tuttavia a far perdere le loro tracce nelle campagne circostanti, favoriti dfolta vegetazione e dall’oscurità. Durante il sopralluogo sono stati individuati alcuni elementi ritenuti utili per risalire all’identità dei responsabili, che sono ...

bassairpinia : ARIANO IRPINO (AV) - Tentano di rubare quattro trattori ma, braccati, si danno alla fuga a piedi. Indagano i carabi… - anteprima24 : ** Ariano, tentano di rubare 4 #Trattori ma si danno alla fuga: indagano i carabinieri ** -