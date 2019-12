Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sconcerto in casa demA per una clamorosa fuga di Natale. Alla Fondazione Famiglia di Maria presieduta dalla ex Sel e ora Responsabile Dipartimento Sociale demA per le Anna Riccardi (a sinistra occhiali in vista) gli ospiti fanno a gara agrafarsi con Bassolino utilizzato come nano da giardino sullo sfondo. A sgomitare l’ex assessore alle Politiche Sociali Roberta Gaeta con il fidanzato Marco Cocifoglia (occhiali, chioma fluente e pizzetto), l’ex presidente della Provincia di Napoli Dino Di Palma con il Presidente della Quinta Municipalità Paolo De Luca fresco dimissionario dal coordinamento di demA . Ritorna sulla scena anche l’ex fedelissima del sindaco ed ex presidente della Mostra d’Oltremare Donatella Chiodo (in basso a dx). A chiudere il quadretto di famiglia migratoria ...

anteprima24 : ** Arancioni con #Bassolino! La foto che fa infuriare De Magistris. Tutti i nomi ** - twicestaqram : vorrei tanto rivedere chaeyoung con i capelli arancioni senza quella frangetta scrausa - miest11 : RT @AleMamoli: Se i globuli invece che rossi li avete arancioni a spicchi. Se vi piace l'America. Se amate il basket. Se volete sentire @… -