Anticipazioni Pezzi Unici | attrice ladra Jess | “Faccio la baby-sitter”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019), parla Lucrezia Massari (la): “Lavoro come-sitter” Andrà in onda domani, domenica 15 dicembre, in prima serata su Rai1 una nuova puntata della fiction, con Giorgio Panariello, Sergio Castellitto, Irene Ferri e Lucrezia Massari. Quest’ultima ininterpreta lae, in attesa della prossima puntata, si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, con la quale ha raccontato: Il lavoro dell’attore, si sa, è molto precario. Attualmente sto aspettando delle risposte dopo alcuni provini, ma non sto guadagnando come, perciò lavoro come-sitter. La scorsa estate ho fatto anche la cameriera in un’enoteca di Roma e in passato ho lavorato come modella. “Non voglio pesare economicamente sui miei genitori. In ...

zazoomnews : PEZZI UNICI anticipazioni quinta puntata di domenica 15 dicembre - #PEZZI #UNICI #anticipazioni #quinta… - infoitcultura : Pezzi Unici quinta puntata anticipazioni domenica 15 dicembre Rai 1 - infoitcultura : Pezzi unici, anticipazioni quinta puntata del 15 dicembre -