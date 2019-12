Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole | Mauricio Sacrifica La Vita Per Francisca!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 14 dicembre 2019)Il: la dipartita di Adela porta ad una serie di conseguenze ed èad avere la peggio. Ecco per quale motivo… Uno degli avvenimenti più importanti avvenuti ultimamente a Ilè stato quello dell’addio di Adela. La maestra, ormai presente da moltissime, ha perso lain un incidente. Questa storia però non è priva di conseguenze, sia per Francisca, considerata da tutti responsabile dell’accaduto, sia per il suo fedele capomastro. Ecco perché e cosa sta per succedere.Ilpronto a dare laper la Montenegro! Prima che avvenisse l’incidente, Francisca aveva incaricato il suo capomastro di sabotare i freni dell’auto su cui Adela ed Irene avrebbero viaggiato. L’obiettivo era quello di far perdere le mogli a coloro che, secondo il ...

