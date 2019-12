Anna Tatangelo | la frecciatina in diretta a Gigi D’Alessio A ’20 anni che siamo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Anche nel terzo appuntamento di ‘’20cheitaliani’’ c’è stato un ricco cast di ospiti che ha accompagnatoe Vanessa Incontrada. Anche questa volta il duetto ha emozionato e divertito il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Sul palco con i due conduttori si sono alternati Il Volo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna,, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo eMarzullo. Insieme, attraverso aneddoti, momenti divertenti e duetti, hanno accompagnato i telespettatori in un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti. La grande orchestra, composta da 26 elementi eda Adriano Pennino, è stata il centro musicale dello spettacolo, e non solo. ( dopo la ...

