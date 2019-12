Anna Tatangelo dietro le quinte di ’20 anni che siamo italiani’ | il vestito si apre e

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019)ha emozionato tutto il pubblico di Rai1 tornando a duettare con il suo Gigi D’Alessio. La performance della coppia a ’20cheè stata uno dei momenti più belli della serata.ha duettato con il cantante napoletano sulle note di Un nuovo bacio, la canzone che li fece innamorare. La 32enne ha fatto il suo ingresso sul palco del programma fasciata in un abito rosso fuoco, bellissima e sorridente. Poco dopo l’esibizione, Vanessa Incontrada l’ha raggiunta per complimentarsi con lei e ha confessato di essere diventata molto amica di D’Alessio, creando un’ottima intesa che ha funzionato anche davanti alle telecamere.si è invece complimentata con i due: “Con la vostra semplicità siete entrati nelle case degli italiani”, ha detto. Ma dopo ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Gigi che non è passata inosservata. (Continua dopo la ...

danielataty85 : RT @lucatroiani_: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono da anni vittime di pregiudizi che hanno preceduto e influenzato la loro carriera. Ch… - marco101_ : che voglia di un album di anna tatangelo prodotto da sick luke - infoitcultura : Anna Tatangelo, frecciatina a Gigi D'Alessio: 'A casa non è così simpatico' -