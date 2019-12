Anna Tatangelo a ’20 anni che siamo italiani’ attaccata senza pietà | “Così è troppo!”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo tanto tempo Gigi D’Alessio esono tornati a esibirsi insieme in tv. È successo sul palco di ’20che, il programma di Rai Uno presentato proprio dal cantante napoletano e Vanessa Incontrada e nella terza e ultima puntata dello show il pubblico ha assistito all’interpretazione di un classico come ‘Un nuovo bacio’ del conduttore e della sua compagna. Proprio quel brano, cantato insieme per la prima volta nel lontano 2002, fece da apripista alla storia d’amore die Gigi, che qualche tempo fa hanno avuto una breve ma intensa crisi di coppia. Finita la performance, Vanessa Incontrada non ha potuto fare a meno di notare l’emozione del collega: “Sei un po’ emozionato… con la tua compagna qua….!”, gli ha detto. E Gigi, mentre annuiva: “Guarda come si è vestita… di rosso!”. (Continua dopo la foto) Poi ha preso la parola la cantante di Sora, che ha ...

zazoomnews : Anna Tatangelo frecciatina a Gigi D’Alessio dopo la crisi e le mancate nozze - #Tatangelo #frecciatina #D’Alessio - Globe1078 : Anna Tatangelo, frecciatina a 20 anni che siamo italiani: «Gigi D'Alessio simpatico? A casa un po' meno...». Gelo i… - GazzettaDelSud : @AnnaTatangelo : ' @GigiDAlessio simpatico in tv? A casa lo è un po' meno' -