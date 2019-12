Amici 19 | quinta puntata di sabato 14 dicembre 2019 | Inico eliminati Emma canta «Stupida

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di sabato 14 dicembre 2019)19 Quinto speciale deldi19 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri.19: la diretta minuto per minuto della14.10: Maria De Filippi entra in studio e annuncia la sigla con “i ragazzi di”. 14.13: Arriva, che per Natale consiglia a tutti di regalare il suo album Fortuna. 14.15: La conduttrice accoglie in studio Lilli Gruber per promuovere il suo libro Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone. Maria scherza: “Dobbiamo dire basta a Zerbi”. Lilli si congratula con Maria: “Qui c’è la parità perché c’è una donna che comanda. Seria, brava, preparata”. Pubblicità. Giornalista, scrittice, la prima donna ...

Ilsuperbo89 : RT @fabiofabbretti: #Amici19: Inico eliminati. Emma canta «Stupida allegria», Lilli Gruber dice «Basta!» Ecco cosa è successo nel quinto s… - fabiofabbretti : #Amici19: Inico eliminati. Emma canta «Stupida allegria», Lilli Gruber dice «Basta!» Ecco cosa è successo nel quin… - zazoomnews : Amici 19 quinta puntata di sabato 14 dicembre 2019 in diretta: ospiti Emma e Lilli Gruber - #Amici #quinta… -