Amici 19 | quinta puntata di sabato 14 dicembre 2019 in diretta | ospite Emma

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di sabato 14 dicembre 2019) Maria De Filippi -19 Quinto speciale deldi19 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri.19: anticipazioniDalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce ladeldi19. Presenti in studio, come ogni settimana, i sei professori: per il canto Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli; per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. La classe, come annunciato nell’ultimo speciale, sarà ridotta a 16 allievi. Dopo l’eliminazione del ballerino Alioscia in settimana, a rischio invanno Stefano e Inico; gli insegnanti di canto decidono di eliminare la band, l’unica presente in questa edizione. Si ...

SoloperFede : RT @AmiciUfficiale: Già dalle prove generali la puntata di domani si preannuncia COMBATTUTISSIMA! Venite con noi ??? - susypescatore_ : RT @SocialArtistOF: #Amici19 Domani nuovo appuntamento con @AmiciUfficiale. Ospite della puntata: @MarroneEmma! - andreapalazzo2 : RT @AmiciUfficiale: Già dalle prove generali la puntata di domani si preannuncia COMBATTUTISSIMA! Venite con noi ??? -