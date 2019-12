Amici 19 | eliminati gli Inico | addio all’unica band del talent di Maria De Filippi

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il duo musicale veronese composto da Nicolò Arduini e Juri Scala ha dovuto abonare il, nella puntata del 14 dicembre. Nella scuola restano così solo cantanti solisti. In settimana era stato eliminato anche Alioscia Grossi, il ballerino reputato non ancora maturo per sostenere i rigidi standard qualitativi di

infoitcultura : Inico eliminati ad Amici da Stefano Farinetti che però non festeggia: l’avvertimento - zazoomnews : Inico eliminati ad Amici da Stefano Farinetti che però non festeggia: l’avvertimento - #Inico #eliminati #Amici… - zazoomblog : Inico eliminati ad Amici da Stefano Farinetti che però non festeggia: l’avvertimento - #Inico #eliminati #Amici… -