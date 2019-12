Alice Edun | dalla Nigeria all’Italia Sono suoi i barattoli rosa di cosmetici per ricci

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Capelli, sguardo vispo e un ottimo accento russo. In due parole questa è, la tipica ragazza russa: pelle color cappuccino, occhi color nocciola e un sorriso dolce. Oddio forse non proprio del tutto russa, perché in veroè russo-na. In realtà la storia diè piuttosto complessa e include, in ordine sparso, cinque tra fratelli e sorelle, un’adolescenza tra Mosca, Lagos, Milano (insomma una pantofolaia) e un percorso di vita che, con i genitori che divorziano presto, ti fa crescere in fretta tra viaggi e studi in quattro lingue diverse e relativi istituti. Per semplificare partiamo da quandoha 19 anni e si trova in Italia. Si diploma e comincia a studiare grafica pubblicitaria. Però la ragazza è una testa creativa e ha una bella voce, quindi decide di cantare. Prima lo fa sotto la doccia, poi si attacca a Internet (siamo ai tempi dell’epoca ...

