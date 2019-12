Algeria | Abdelmadjid Tebboune è il nuovo presidente

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’impressione è che l’epilogo è lo stesso ampiamente pronosticato alla viglia: ininfatti, dove nella giornata di giovedì si è votato per le prime presidenziali post Bouteflika, ha vinto, ex primo ministro ma soprattutto uomo ritenuto molto vicino al capo di stato maggiore dell’esercito, Ahmed Gaid Salah. Aè andato il 58% dei consensi, riuscendo quindi a diventaregià al primo turno. Ma sul voto pesano non poche incognite: l’affluenza si è fermata al 40%, non tanto alta da dare ampia legittimazione popolare alma nemmeno tanto bassa da rendere invalide le consultazioni, i manifestanti in piazza da febbraio sono già sul piede di guerra in quanto non hanno alcuna volontà di riconoscere le consultazioni appena concluse. E l’dunque, a poche ore da quella che dovrebbe rappresentare ...

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: In Algeria, l'ex-primo ministro Abdelmadjid Tebboune, vince le elezioni. Ma dopo i risultati la gente ha riempito le piazze, pe… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: Chi è Abdelmadjid Tebboune, il nuovo presidente dell'#Algeria -