Al via la manifestazione delle Sardine a Roma

(Di sabato 14 dicembre 2019) E' ufficialmente iniziata la, in piazza San Giovanni. I partecipanti hanno intonato lo slogan "non si Lega". Un mese esatto dopo la prima, quando in 13 mila a sorpresa hanno riempito piazza Maggiore a Bologna, il movimento' tenta la prova dellaa piazza San Giovanni a. "Sarà una festa, sarà un segnale, saremo in tanti?", si domandano in questi giorni su Facebook gli animatori dell'evento. Il messaggio resta sempre lo stesso: no al populismo, all'estrema destra nostalgica del fascismo, al razzismo e ad ogni forma di discriminazione. Unaapartitica, di un movimento appena nato, senza struttura e con tante anime differenti, per lanciare anche nella Capitale il movimentismo a contrasto di alcuni temi utilizzati dalla Lega di Matteo Salvini, che proprio della critica ...

