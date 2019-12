Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Alcuni giorni fa ha avuto luogo l’Incontro tra la Soprintendente Rosaria Mencarelli e il Presidente delLucio Zazzara, finalizzato alla firma di un protocollo d’intesa per ladeldi epoca romananelle campagne del Comune di Montenerodomo, in provincia di Chieti. Il protocollo, che coinvolge il Comune di Montenerodomo e la Regione Abruzzo, vede l’affidamentodell’area archeologica, e del Museo annesso, alche ne potrà rilanciare le attività culturali e turistiche, inserendo ilnegli itinerari paesaggistici. “Riteniamo che Iuvanum sia uncentrale – afferma il Presidente Zazzara – per le strategie di valorizzazione culturale e ambientale del”. “E’ un’occasione importante per Iuvanum – sottolinea la Soprintendente Mencarelli – che ...

Hoteltasso : Oggi si lavora per far conoscere la nostra destinazione ad operatori del settore turistico. 40 tra Touroperator, Ag… - TibetNews11 : Sette #cervi muschiati alpini in via di estinzione sono stati avvistati nel #Parco #Nazionale della #Montagna di Qi… - informazionecs : Abruzzo, al Parco Nazionale della Majella la gestione del sito archeologico “Iuvanum” -