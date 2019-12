Aida Yespica | il dolore | “Non vedo mio figlio da quattro mesi”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 dicembre 2019)sta passando un periodo davvero difficile. Ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Vero, le cui dichiarazioni verranno approfondite nel corso della puntata di Verissimi di sabato 14 dicembre. La showgirl venezuelana, infatti, sarà graditissima ospite del talk show condotto da Silvia Toffanin. E, dalle anticipazioni, sappiamo che la donna tornerà a parlare di ciò che ha così tanto scosso il pubblico che ha letto l’intervista: ciò che ha dichiarato in merito a suo. Aaron – questo è il nome del bambino – ha oggi 11 anni e vive a Miami con Matteo Ferrari, suo padre. La distanza dalAaron Trae il piccolo Aaron c’è uno splendido rapporto, che però è minacciato e messo a dura prova da un ingrediente: la distanza. La modella venezuelana, infatti, ha raccontato di avere qualche problema a raggiungere gli Stati Uniti per ...

