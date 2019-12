Aida Yespica distrutta per il figlio | Non vedo Aron da quattro mesi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Novella Toloni La showgirl venezuelana ha mostrato tutta la sua fragilità, raccontando a "Vero" il difficile momento che sta attraversando dopo l'affidamento delall'ex compagno che vive negli Usa È un momento delicato quello che sta vivendo. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, la showgirl venezuelana ha raccontato il dramma che sta vivendo lontana da suoda ormai diversi. Il piccolo, che oggi ha 11 anni, è nato dalla relazione dellacon l'ex calciatore Matteo Ferrari nel 2008 e da tempo è stato affidato legalmente alla custodia del padre. Il bambino vive a Miami, in Florida, lontano dalla madre che, ultimamente, vede pochissimo. A confessare il dramma della lontananza è statache, intervistata da "Vero", ha svelato di vivere un momento difficilissimo della sua vita. La modella, reduce dalla ...

infoitcultura : Aida Yespica: “Sono a pezzi, non vedo mio figlio da 4 mesi” - infoitcultura : Aida Yespica, il dolore per il figlio: “Non lo vedo da 4 mesi. Sono a pezzi” - infoitcultura : Aida Yespica a pezzi, non vede figlio Aaron da 4 mesi - Verissimo -