Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDopo i danni prodotti dal nubifragio di ieri con copiose perdite dianche all’interno delladi Salerno, ildi Salerno, Silverio Sica si esprime duramente e chiede che vengano effettuati tutti i necessari controlli agli edifici e le opportune indagini per individuare i responsabili, anche per evitare che episodi simili si possano verificare durante la celebrazione delle udienze e nell’apertura alpubblicoedifici. “L’opera pubblica dell’ arch. Chipperfield è destinata alla giurisdizione ed è anche il simbolo tangibile della stessa nonché quotidiano luogo di lavoro.L’immagine della stessa Città viene pregiudicata, svilita e l’avvocatura che si sforza di tutelare per prima i propri assistiti non può assistere impotente ad episodi simili. Triste ed amara ...

anteprima24 : ** Acqua nella Cittadella Giudiziaria, l'intervento del presidente dell'Ordine degli avvocati **… - rebaf136 : @lasorelladikarl 19 anni si hanno una sola volta nella vita; ricordo che in montagna mi lavavo la mattina a torso n… - GianfrancoCat : Se la scavi, si purifica. Questo dipende da me quando non lascio libero il cuore affinché l'acqua dello spirito vi… -