Accordo Libia-Turchia | gli Usa in disaccordo con Ankara

(Di sabato 14 dicembre 2019) Da Atene è arrivata la prima condanna ufficiale degli Stati Uniti all’tra Erdogan ed Al Sarraj sui nuovi confini marittimi. Ad esprimerla però non è stato un membro dell’amministrazione americana, bensì l’ambasciatore di Washington in Grecia, Geoffrey Pyatt. Quest’ultimo ha espresso preoccupazione per la situazione venutasi a creare nel Mediterraneo orientale. “Usa in discon la” L’ambasciatore americano ad Atene non ha lasciato spazio ad interpretazioni intervenendo sulla vicenda che, in questi ultimi giorni, sta preoccupando in primo luogo il paese ellenico: “Gli Stati Uniti – ha dichiarato Pyatt – sono chiaramente in discon il memorandum sulla demarcazione dei confini marittimi tra”. Ma non solo: secondo Washington quanto sottoscritto tra Erdogan ed Al Sarraj non ...

