Accordi&Disaccordi Nove | Giuseppe Conte | “Regionali Emilia Romagna? Se perde

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Se dovessere Stefano Bonaccini in, non credo che il governo dovrebbe cadere”. Il presidente del Consiglio, ospite dell’ultima puntata della stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio si è detto convinto che le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio in, che vedranno sfidarsi il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini e la candidata della Lega Lucia Borgonzoni, “rimangono un passaggio molto significativo, un momento di confronto con una rappresentanza significativa dell’elettorato, ma sono pur sempre un fenomeno circoscritto territorialmente che non inciderà sul governo nazionale”. “Accordi&Disaccordi” è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul ...

