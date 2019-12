Accordi&Disaccordi Nove | Giuseppe Conte | “Da Matteo Salvini arroganza politica Ha

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Disul piano umano mi ha deluso l’. Non si è acntato e ha iniziato a creare delle slabbrature che sono diventate dei veri e propri strappi istituzionali“. Il presidente del Consiglio, ospite dell’ultima puntata della stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio ha risposto alla domanda del conduttore che gli chiedeva cosa lo avesse deluso maggiormente del leader della Lega sul piano umano. “Sul piano umano mi ha deluso l’perché se ci pensate comunque ha grandi meriti dal punto di vista del suo partito politico – ha spiegato il premier – ha avuto un grande successo, l’ha portato al governo dopo essere stato all’opposizione, aveva posizioni anche importanti, ...

