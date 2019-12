“A Sanremo 10 vallette per Amadeus” Ma la vera sorpresa è ‘lei’ | già ne parlano tutti

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si avvicina sempre di più il Festival di2020 e, proprio per questo motivo, i rumor si fanno ancora più insistenti. Non si hanno ancora informazioni ufficiali sue cantanti in gara e le ultime voci arrivano dalle pagine del Corriere della Sera. Il quotidiano pubblica l’indiscrezione secondo cui per la 70esima edizione della kermesse musicale più importante del Paese Amadeus, per la prima volta sul palco dell’Ariston da conduttore, avrebbe deciso di circondarsi di ben 10 donne dello spettacolo. Dunque sarà affiancato da dueper le cinque serate, in programma dal 4 all’8 febbraio prossimi. I nomi? Pare probabile la presenza di due ex conduttrici del Festival e storici volti Rai, ovvero Simona Ventura e Antonella Clerici. Ma sembra che nella rosa dei nomi ci sia pure quello di Georgina Rodriguez, la modella spagnola legata a Cristiano Ronaldo. (Continua dopo la ...

infoitcultura : Festival di Sanremo 2020, le vallette: poker di donne, dalla Incontrada alle due Emma - blogtivvu : Amadeus, Sanremo 2020: nomi vallette e scelta canzoni - novasocialnews : Sanremo 2020, le 4 donne in pole per l'Ariston #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -