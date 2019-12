A Napoli Gattuso riporterà l’quilibrio che non c’era

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) Zola: “Ilnon giocava male, ma era fragile.l’equilibrio” Asarà il toccasana di cui la squadra aveva bisogno per ritrovare la serenità perduta. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex azzurro Gianfranco Zola, assistente di Sarri al Chelsea, in pratica ritienel’uomo giusto al momento giusto: “Sono molto dispiaciuto perché sono legato ale alla città. Vista da lontano, mi pare che la situazione sia precipitata per mancanza di equilibrio: meno gol segnati rispetto agli ultimi anni e più gol incassati. Tradotto, maggior fragilità”. “Ilnon gioca male, ma i numeri sono peggiorati”. “Ritiro? Non ho mai condiviso i ritiri punitivi. Bruciano energie mentali, innervosiscono, spesso scaricano i calciatori”. “? Rino può riportare ...

sscnapoli : Il primo giorno di Gattuso sulla panchina del Napoli! ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoliES : ?? La primera convocatoria de Gennaro Gattuso al frente del Napoli como DT. #ForzaNapoliSempre ?? - AntoVitiello : Piatek a Sky: “Forse ho sbagliato delle cose durante la preparazione estiva, ma adesso mi sento bene. Questo è il v… -