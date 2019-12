A Milano nevica | a Roma chiudono le scuole

A Milano e Torino nevica - scuole chiuse a Roma. Torna il maltempo : Italia di nuovo nella morsa del maltempo. La 'tempesta di Santa Lucia', portata da una forte perturbazione atlantica, sta colpendo soprattutto il Nord con temperature basse e neve in Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. A Torino nevica da questa mattina ma le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nel pomeriggio; a Milano la prima neve della stagione ha provocato disagi alla circolazione, con le linee di superficie Atm rallentate dal traffico ...

Maltempo - nevica a Milano e a Torino : 9.15 Era prevista, ed è arrivata: la neve sta scendendo ad ampi fiocchi a Milano. Al momento non si registrano inconvenienti". La neve era prevista con l'arrivo della "tempesta di Santa Lucia", una sorta di "ciclone" che in queste ore attraverserà l'Italia da Nord a Sud L'attesa perturbazione ha riportato il Maltempo sul Piemonte:neve a Torino, e anche in pianura, tra Torinese e Alto Novarese,in estensione a Biellese,Verbano e, in parte, ...

Maltempo sulla penisola - nevica a Torino e Milano - scuole chiuse a Roma : Roma - nevica a Milano e a Torino. L'attesa perturbazione ha riportato il Maltempo sul Piemonte, con deboli nevicate anche in pianura, tra Torinese e Alto Novarese, in estensione a Biellese, Verbano e, in parte, Vercellese e Alessandrino. Fiocchi sparsi qua e la tra Cuneese e Astigiano. Fenomeni comunque intermittenti e di debole intensità. Dal pomeriggio veloce miglioramento, con le nevicate che si ritireranno presso le vallate ...

Tempesta di Santa Lucia - nevicate al Nord : fiocchi a Milano e Torino [FOTO] : Come da previsioni, la neve ha fatto questa mattina la sua comparsa a Milano. Al momento non si registrano particolari disagi, anche perché i fiocchi non stanno creando accumuli. Stanno cadendo i primi fiocchi di neve della stagione su Torino: l’ondata di maltempo sul Piemonte fa registrare deboli nevicate anche in pianura, tra Torinese e Alto Novarese, in estensione a Biellese, Verbano e, in parte, Vercellese e Alessandrino. ...