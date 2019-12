5G | la sfida entra nel vivo | cosa succederà in Italia nel 2020

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 14 dicembre 2019) 5G al Mobile world congress (foto: Wired) Il tempo dei test è finito. Nelil 5G inizierà a muovere i primi passi sul mercatono. Già quest’anno le compagnie telefoniche, con qualche mese di anticipo sulle iniziali tabelle di marcia, hanno alzato il sipario sulla nuova generazione di comunicazioni mobili. Da maggio a ruota Fastweb, Vodafone e Tim hanno annunciato i loro piani per le connessioni 5G. Ma dali pianino nel, mentre si chiudono le sperimentazioni in cinque città campione – Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera – sotto l’egida del ministero dello Sviluppo economico (Mise). È il momento della prova del nove: accendere le reti, andare sul mercato e vendere i servizi che il 5G rende realtà. Da quelli rivolti al grande pubblico, come per esempio l’intrattenimento in alta definizione sullo smartphone, dai film ai videogame, alla più lenta, ma più ...

jacopoxsmiles : RT @sorridimijacopo: entra Emma che ha fatto pubblicità al suo disco Poi hanno fatto entrare una scrittrice poi hanno fatto una 'sfida' ovv… - sorridimijacopo : entra Emma che ha fatto pubblicità al suo disco Poi hanno fatto entrare una scrittrice poi hanno fatto una 'sfida'… - giordisoft : RT @FlaviaGufetta: Per riassumere: - Alioscia entra ad #Amici19 per primo ma non viene fatto esibire - balla mezza volta nella sfida a squa… -