40 belle foto spaziali per salutare il 2019

(Di sabato 14 dicembre 2019) Insolite vedute marziane, rifornimenti diretti verso la Stazione spaziale, e innumerevoli scatti proprio da lì, dalla nostra casa in orbita, luogo eccezionale per ammirare il nostro pianeta. Compresi ovviamente quelli del primo comandante italiano della Iss, l’astronauta dell’Esa Luca Parmitano. E ancora: le immagini di oggetti celesti ritratti da telescopi. Ilè stato, come sempre, un anno ricco per l’osservazione dello spazio. Lo ripercorriamo con 40 immagini scattate e rilasciate quest’anno, pescate negli archivi delle principali agenzie. 40perilWired.

