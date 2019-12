20 anni che siamo italiani | sul palco D’Alessio porta la Tatangelo e la Incontrada il

Ascolti TV primetime - 13 dicembre 2019 : chiusura record per 20 anni che siamo italiani con il 21.2% - sempre male Il Processo con l’8.7% : Gli Ascolti tv primetime di venerdì 13 dicembre 2019. Nella serata di ieri, su Rai1 l’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani ha conquistato 4.235.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale5 il finale de Il Processo ha raccolto davanti al video 1.510.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Rai2 Petrolio ha interessato 520.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 la replica di Pintus@ostia ...

Sarah Scazzi - chiesti 5 anni per Ivano Russo e 4 per Michele Misseri : “Hanno mentito tutti” : Nel corso dell'udienza del processo bis per la morte di Sarah Scazzi, la 15enne uccisa nell'agosto del 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto, il pm Mariano Buccoliero ha chiesto una condanna a cinque anni per Ivano Russo "che non ha detto la verità sull'uccisione di Sarah" e a quattro anni e otto mesi per lo zio Michele Misseri. Insieme a loro ci sono in totale 12 imputati che avrebbero mentito a vario titolo sul delitto.Continua a leggere

Violente raffiche di vento a Roma : alberi caduti e danni alle auto : Paurose raffiche di vento a Roma e provincia, alberi caduti e danni alle auto. In parecchie strade il traffico è rimasto bloccato. Si contano i danni che a Roma e provincia ha provocato il maltempo nelle scorse ore. Pioggia ma soprattutto Violente raffiche di vento hanno creato disagi in tutta la capitale. Sul litorale le […] L'articolo Violente raffiche di vento a Roma: alberi caduti e danni alle auto proviene da www.meteoweek.com.

Anna Tatangelo - la frecciatina (in diretta) a Gigi D’Alessio. A ’20 anni che siamo italiani’ lo show di Lady Tata : Anche nel terzo appuntamento di ‘’20 anni che siamo italiani’’ c’è stato un ricco cast di ospiti che ha accompagnato Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Anche questa volta il duetto ha emozionato e divertito il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Sul palco con i due conduttori si sono alternati Il Volo, Pippo Baudo, Nek, ...

120 anni di Milan - Shevchenko : “Maldini simbolo - rapporto con Berlusconi eccezionale” : Andriy Shevchenko ha rilasciato un’intervista a pochi giorni dal 120° della fondazione del Milan. L’ucraino ha parlato in particolare di Berlusconi e Maldini. Il Milan si avvicina ai 120 anni dalla fondazione. E uno dei suoi calciatori più forti, Andriy Shevchenko, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Milan e Berlusconi Le prime parole spese da Shevchenko a riguardo del suo ex club: “Adoravo ...

Cento anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Polonia - al via le celebrazioni : In occasione del centenario delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Polonia, l’Associazione Polonia di Cesena promuove una serie di iniziative volte a celebrare l’Indipendenza della Polonia. Al centro degli eventi, un focus sulla presenza passata e attuale dei cittadini polacchi nel nostro Paese. A inaugurare gli eventi ideati dall’Associazione Polonia di Cesena, una conferenza in programma venerdì 6 dicembre alle 16 ...

20 anni che Siamo Italiani - la Incontrada emoziona. E D’Alessio duetta con la Tatangelo : Avevano promesso una serata ricca di sorprese, i due padroni di casa, e così è stato. Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio trionfano nell’ultima puntata di 20 Anni che Siamo Italiani, tra ospiti attesissimi e sorprese. La padrona di casa è apparsa più radiosa e brillante che mai e con la sua spontaneità, ancora una volta, ha conquistato il pubblico. Per l’ultima puntata della trasmissione la showgirl spagnola ha optato per un elegante e raffinato ...

20 anni che siamo italiani - ultima puntata 13 dicembre 2019 : cosa è successo : Nel corso della puntata, alla fine dell'esibizione di Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo, Vanessa Incontrada ha chiamato, a sorpresa, sul palco il compagno Rossano. 20 anni che siamo italiani, il compagno di Vanessa Incontrada sul palco con Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo Alla fine dell'esibizione di D'Alessio con la Tatangelo, a sorpresa la Incontrada ha chiamato sul palco il ...

Gigi D’Alessio e Alessandro Siani - show sui gesti napoletani a “20 anni che siamo italiani” : Questa sera, su Rai Uno, sta andando in onda l'ultima delle tre puntate di "20 anni che siamo italiani", lo show musicale della "strana" coppia formata da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Uno degli ospiti della puntata è Alessandro Siani che, insieme all'amico e cantante partenopeo, ha messo in scena un piccolo show sulla gestualità che contraddistingue i napoletani.Continua a leggere

20 anni che siamo italiani - il compagno di Vanessa Incontrada sul palco con Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo : Durante la puntata di stasera, venerdì 13 dicembre, di 20 anni che siamo italiani, in onda su Rai1, è salito sul palco il compagno di Vanessa Incontrada. Si tratta di Rossano Laurini, al quale la conduttrice di origini spagnole è legata sentimentalmente dal 2007. È accaduto alla fine dell'esibizione di Gigi D'Alessio con la compagna Anna Tatangelo sulle note di Un nuovo bacio. La showgirl spagnola ha invitato il suo amato, seduto tra il ...