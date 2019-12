12 Ore del Golfo 2019 | Valentino Rossi chiude al terzo posto e primo della categoria GT3

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ottima prestazione pere per il suo team nella 12 Ore del, gara endurance che si è disputata sul circuito di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, laddove due settimane or sono si è concluso il campionato mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Yas Marina la corsa odierna è vissuto su due manche da sei ore l’una, la prima dalle ore 6.30 italiane fino alle 12.30, mentre la seconda ha preso il via alle ore 14.30 fino alle 20.30. Il successo è andato alla vettura #66 dell’Attempto Racing con il russo Rinat Salikhov, il tedesco Christopher Mies ed il belga Dries Vanthoor su Audi R8 GT3 che chiudono con il nuovo record di 360 giri completati, distanziando di una tornata la vettura #55 Attempto Racing con il russo Murod Sultanov, l’italiano Mattia Drudi e l’australiano Nicolas Foster su R8 GT3 che si accontentanopiazza ...

