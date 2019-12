100 di questo giorno viene spostato nel mattino di Rete 4

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 14 dicembre 2019) AGGIORNAMENTO 14/12: Laha deciso di ricollocare (e declassare) la trasmissione in fascia mattutina, andrà in onda alle 9:50 da lunedì 16 dicembre. Confermato il ritorno di Tempesta d'amore nell'orario che va dalle 19:30 alle 20:30 100 discompare dalla guida tv di4: chiusura anticipata in vista? Era partito sotto tutti i migliori auspici per rivelarsi il techetechetè made in Mediaset ma la parabola di 100 disembra già essere arrivata al suo termine nella sua prima settimana di programmazione. Basta dare un'occhiata alla guida tv del sito Mediaset per scorgere che nel preserale del palinsesto di4 di lunedì 16 dicembre 2019, il programma che riporta alla memoria spezzoni della storia del Biscione non compare più.Al suo posto rivediamo Tempesta d'Amore nel suo orario abitudinario che va dalle 19:30 alle 20:30. Il motivo potrebbe essere ...

