Zucchero: suoni contemporanei e cori gospel per il nuovo singolo “Spirito nel buio” (Di venerdì 13 dicembre 2019) Da oggi, venerdì 13 dicembre, è in radio “Spirito NEL buio”, il nuovo singolo di Zucchero “SUGAR” FORNACIARI, estratto dal suo ultimo disco di inediti, “D.O.C”! Prodotto da Zucchero insieme al celebre Don Was, Nicolas Rebscher e Max Marcolini, “Spirito nel buio” è il brano che apre il disco “D.O.C.”. Una canzone up tempo, un gospel moderno intriso di spiritualità. In “Spirito nel buio” tutti gli elementi presenti rimandano al tratto distintivo di Sugar: un sound contemporaneo e i cori gospel che rendono il brano ancora più intenso ed emozionante. Da aprile 2020 “D.O.C.” verrà presentato live in tutto il mondo. Il tour partirà dall’Australia, e vedrà Zucchero protagonista anche sul palco del prestigioso Byron Bay Bluesfest, proseguirà poi in America e in tutta Europa per arrivare nel nostro Paese il prossimo settembre all’Arena di Verona, luogo definito da Zucchero come «uno dei più bei ...

