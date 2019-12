“Zeus” | il progetto che aiuta stalker | cyberbulli e violenti | rinnovato il Protocollo a

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Avviato nella questura di Milano come esperimento nell'aprile 2018, il "Zeus" sta cambiando l'approccio al fenomeno della violenza di genere. I risultati ottenuti finora lasciano ben sperare: solo una bassissima percentuale è tornata a delinquere. Il modello sarà esportato in altri uffici d'Italia. Quest'oggi è arrivato il rinnovo fra Questura e Cipm.

