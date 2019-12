Zanzara coreana | a Natale allerta in 5 regioni italiane “È pericolosa per uomo e animali”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Al 2011 risale il primo avvistamento di una specie invasiva di origine asiatica, esattamente nella provincia di Belluno.Oggi sono cinque leinteressate dal caso: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Liguria. Laha una diffusione molto rapida e riesce a sopravvivere a temperature molto basse e altitudini maggiori. Pare che il trasporto passivo sia la strada più agevole che lasceglie, ogni giorno, per facilitare i suoi spostamenti. Così come accade per le zanzare tigre, anche le larve di questa specie sono state trovate negli stessi siti di riproduzione. Resistendo alle temperature che raggiungono i 10°C, lariesce a colonizzare aree collinari e montuose, non raggiunte dallatigre. La normativa prevede di intensificare gli interventi proprio per questi motivi. Ester Papa, Technical Manager di Rentokil ...

