Xbox Series X potrà contare sulla tecnologia Variable Rate Shading

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Come ormai saprete, ai The Game Awards è stata finalmente svelataX, la nuova console di Microsoft in precedenza conosciuta come Project Scarlett.Dai TGA 2019 sono emersi alcuni dettagli tecnici della nuova macchina targata Microsoft che promette di essere davvero molto potente. Dal punto di vista della GPU, ad esempio, si parla di una potenza raddoppiata rispetto alla GPU dell'attualeOne X.MaX presenta anche unache permetterà di aumentare le prestazioni senza sacrificare la qualità visibile dell'immagine.Leggi altro...

XboxItalia : Vi presentiamo la nuova Xbox Series X. Accendi i tuoi sogni. #XboxSeriesX #PowerYourDreams - TomsHWItalia : Xbox Series X, vi piace il design? - LaStampaTech : Arriva a Natale del 2020 insieme ad Halo e promette giochi a 8K, 120 fps e un design diverso dal solito (ma molto s… -