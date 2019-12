X Factor 2019 | la vincitrice è Sofia Tornambene

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tutto è andato come doveva andare, cosìè ladi X. La vittoria della giovanissima (ha 16 anni) cantante della squadra di Sfera Ebbasta non è esattamente una sorpresa, dal momento che è stata l'unica, durante tutta la fase live del talent, a non finire mai nemmeno in ballottaggio. Giovane ma intensa, la voce e la dolcezza dihanno conquistato il pubblico (e la giuria) di XF13 dall'inizio, quando alle Audizioni portò A domani per sempre, diventato poi il suo inedito, con cui ha trionfato al termine della terza e ultima manche della finalissima. XF13: la(courtesy of Sky)Sul podio della tredicesima edizione di Xci sono anche i Booda, scatenato gruppo del team di Samuel, che nonostante un inedito, Elefante, che suona come un tormentone estivo da safari e uno stile energico che a ...

