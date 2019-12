X Factor 2019 | la finale | Nuela canta “Frozen” il suo nuovo singolo VIDEO e Testo

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 13 dicembre 2019) X, latorna sul palco nellando il suo“Frozen” () La puntatadi Xdi stasera, giovedì 12 dicembre si è aperta con un Ante-in cui sono stati presentati vari programmi della galassia Sky. Quasi alla fine, c’è stata una sorpresa sicuramente gradita dal pubblico dello show di Sky Uno, Luna, sul palco del Forum D’Assago ha presentato, che hato il suo“Frozen“. Clicca qui per guardare ildell’esibizione didi stasera. Breve recap per chi non ricordaè un concorrente che si è presentato nella tredicesima edizione di Xdurante le audition,ndo “Carote”, la prima canzone che ha scritto in vita sua, ile ilsono diventati virali (guardalo qui).ha superato le audition ed è arrivato fino ai ...

