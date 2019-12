X Factor 2019 | finale Le pagelle musicali definitive

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) X, alla fine ha vinto Sofia Tornambene, l'unica tra i concorrenti a non essere mai finita al ballottaggio. Giovane, dolce, intensa. Dietro di lei i Booda, terza La Sierra. In, almeno per un turno, anche Davide Rossi:, eliminato alla fine della prima manche, non prima di aver cantato con Robbie Williams, il super ospite dellaassieme a Lous and the Yakuza e l'italianissimo Ultimo.Ma ecco Le ultime, quelle. X, ledella(in ordine di classifica) SOFIA TORNAMBENE – voto: 9 She;s the one di e con Robbie Williams – voto: 9,5\ Best of: Fix you dei Coldplay, Papaoutai di Stromae e C;est la Vie di Achille Lauro – voto: 9 Difficile scegliere brani presentati durante i live che Sofia non abbia fatto bene – nelle esibizioni meno convincenti ha preso 7,5 come voto più ...

XFactor_Italia : Il vincitore di X Factor 2019 è #SofiaTornambene! SEI UNA GRANDE! ?? #XF13 - XFactor_Italia : #SofiaTornambene è la vincitrice di X Factor 2019! Vederla sollevata dai suoi amici #Booda in mezzo all'esplosione… - XFactor_Italia : .@sferaebbasta è il giudice vincitore di X Factor 2019! H A I S P A C C A T O -