X Factor 2019 | ecco chi ha vinto il talent della musica L’ha scoperta lui

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Anche Xè finito. Per la gioia di tanti haSofia Tornambene. A soli diciassette anni Sofia Tornambene in arte Kimono ha conquistato giudici e pubblico sin dalla sua prima apparizione. Uno scricciolo con una forza da leone, che puntata dopo puntata ha eliminato con un sorriso i suoi avversari. Ma chi è davvero? Nata a Civitanova Marche (Macerata), Sofia Tornambene in arte Kimono che ha solo 17 anni, studia e suona pianoforte, chitarra e batteria. Sofia non è un volto del tutto sconosciuto al grande pubblico, nelha partecipato a Sanremo Young ildi Antonella Clerici su Rai 1. “A domani per sempre”, l’inedito che a portato alle Audition evista trionfare durante la finalissima di X, Sofiascritto all’età di 14 anni. Nel corso delle puntate la cantante guidata da Sfera Ebbasta ha dimostrato di essere un’artista eterogenea, spaziando dal ...

XFactor_Italia : Il vincitore di X Factor 2019 è #SofiaTornambene! SEI UNA GRANDE! ?? #XF13 - XFactor_Italia : #SofiaTornambene è la vincitrice di X Factor 2019! Vederla sollevata dai suoi amici #Booda in mezzo all'esplosione… - XFactor_Italia : .@sferaebbasta è il giudice vincitore di X Factor 2019! H A I S P A C C A T O -