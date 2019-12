Watchmen | 5 modi in cui la serie tv ha rivoluzionato i fumetti

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) ATTENZIONE: possibili spoiler sugli episodi diFin da subito è stato chiaro che, latelevisiva firmata da Damon Lindelof e prodotta da Hbo (da noi invece va in onda su Sky Atlantic), non sarebbe stata un adattamento pedissequo del fumetto da cui è tratta. Anzi, lo stesso autore aveva dichiarato fin da subito, pur considerando quell’opera originale un canone assoluto, di voler mettere in scena una storia nuova, pur ambientata nella stessa realtà molti anni dopo gli eventi già raccontati. Col passare degli episodi, l’impressione di un vero e proprio remix degli elementi iniziali, pensato per raccontare i problemi fondamentali della società di oggi (in primis la tensione razziale e la manipolazione cospiratoria), si fa sempre più forte, tanto che alcune delle scelte narrative dell’adattamento televisivo in qualche modo riscrivono retroattivamente ciò che è accaduto ...

