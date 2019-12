Voto elettronico per gli studenti e lavoratori fuori sede | l’ipotesi di un fondo per

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È stato approvato in Commissione Bilancio del Senato un emendamento alla legge di Bilancio che prevede unda un milione di euro da destinare allo studio di un sistemaa favore degli italiani all’estero e dei tantiper le elezioni politiche, europee e referendum. «Da anni chiediamo un sistema diper gli, dopo esserci impegnati per far votare il maggior numero dipossibili ai referendum, questo è un passo necessario da parte del governo per garantire e incentivare la partecipazione dei giovani. Le condizioni che dobbiamo affrontare per esercitare il nostro diritto disono gravissime» ha dichiarato Camilla Guarino, coordinatrice di Link Coordinamento universitario. Le condizioni proibitive, a cui si riferiscono gli, sono soprattutto i costi esorbitanti per tornare a casa nel giorno ...

