Voto di scambio nel Casertano | indagato il consigliere regionale del Pd Graziano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ignazio Riccio Al centro, ildel Pd StefanoL’esponente politico dei democratici rigetta le accuse: “Sono completamente estraneo alla vicenda e ho fiducia nella magistratura” È stato iscritto nel registro degli indagati ildel Pd, Stefano, insieme ad altre tre persone. A coordinare le indagini sull’esponente politicoè la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord.sarebbe coinvolto in un presuntodi, in occasione delle ultime elezioni amministrative di Aversa, in provincia di Caserta. Insieme alè finito sotto la lente della Procura anche ilcomunale Pasquale Fiorenzano, eletto alle ultime comunali in una lista collegata al Pd. Per gli inquirenti, Fiorenzano avrebbe tratto beneficio dall’appoggio elettorale ottenuto dalla persona che ha denunciato ...

