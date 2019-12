Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nuova iniziativa del gruppo diVoglio un Modo Pulito creato da Ciccio Ronca. “I nostri Tiziano R. e Giuseppe B. – spiega il fondatore – hanno installato fino ad oggi 20in giro per Salerno. Saranno loro a occuparsi di svuotarli e di eliminare le cicche nell’indifferenziato, oltre a tutti gli altri rifiuti che le persone lasciano all’interno”. Ecco la lista delle vie in cui sono stati installati: 1 Via Irno, 2 Piazzetta tra Via Settimio Mobilio e Via Dalmazia, 3 Piazzetta tra Via Settimio Mobilio e Via Dalmazia, 4 Piazzetta tra Via Settimio Mobilio e Via Dalmazia, 5 Fermata Via Vinciprova, 6 Fermata Via Vinciprova, 7 Fermata Stazione, 8 Parcheggio di Via Carella, 9 Fermata della Provincia, 10 Via Torrione, 11 Fermata Crescent – Via Alfonso Alvarez, 12 Fermata Marconi, 13 Fermata Via ...

anteprima24 : ** Volontari VUMP, operazione-#Posacenere in tutta la città ** -