Vittorio Feltri sul voto nel Regno Unito | Lezione ai soloni di sinistra

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019)commenta il risultato delle elezioni in Gran Bretagna. E non nasconde la soddisfazione: "Idella", scrive il direttore editoriale di Libero, "dicevano che la maggioranza degli inglesi sarebbe tornata volentieri in Europa. Alla prova dei fatti si è verificato il contra

repubblica : Titolo sessista contro Virginia Raggi, Vittorio Feltri a processo per diffamazione [aggiornamento delle 14:20] - Corriere : Roma, insulti alla Raggi: Feltri rinviato a giudizio - La7tv : #lariachetira #Brexit, Vittorio #Feltri (Direttore Libero): 'Finalmente l'Inghilterra si sgancia, il voto porta al… -