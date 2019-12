Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lo ha espresso in modo chiaro con una minaccia: “Chi” alle prossime elezioni in Emilia Romagna “un suddito”. Così il sindaco di Bologna,, si è rivolto ai cittadini elettori che il prossimo 26 gennaio si recheranno alle urne. Le sue parole, pronunciate ai microfoni di una radio locale, non solo offendono i cittadini del Nord Italia, ma anche siciliani, abruzzesi e sardi. Da cittadini a sudditi: questo sarà il nuovo status degli elettorinel caso di vittoria del Carroccio.minaccia gliLe elezioni regionali in Emilia Romagna si svolgeranno il prossimo 26 gennaio 2020. A tale riguardo si è espresso il sindaco di Bologna,: “Chi voterà– ha detto il primo cittadino –un suddito”. Non si tratta di un insulto ai soli cittadini del Nord Italia, ...

notizieit : Virginio Merola agli emiliani: “Chi vota Lega diventerà un suddito” - RobertoKenn19 : RT @cittadelcapo: Virginio Merola: 'Le @6000sardine nate a #Bologna? Non è un caso, e vi spiego perché in Emilia-Romagna la Lega di @matteo… - Togand : RT @cittadelcapo: Virginio Merola: 'Le @6000sardine nate a #Bologna? Non è un caso, e vi spiego perché in Emilia-Romagna la Lega di @matteo… -