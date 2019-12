Violenze in casa famiglia a Vercelli | sequestrata la struttura

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)in. La Procura ha ordinato il sequestro dellae il divieto di esercitare per cinque educatori.in. La Procura nella mattinata di venerdì 13 dicembre 2019 ha emesso un mandato per il sequestro dellae il divieto di esercitare la professione per cinque educatori che, secondo quanto uscito fuori dall’indagine, erano a conoscenza degli abusi di gruppo avvenute in questo impianto. Nelle prossime ore previsti gli interrogatori per cercare di ricostruire meglio la vicenda e individuare le eventuali responsabilità dei denunciati. L’incubo per una ragazzina di 16 anni sembra essere finito anche se per lei non sarà semplice dimenticare quanto accaduto in questi anni.in, la ricostruzione Le indagini sulle presuntein...

